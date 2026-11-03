Гарантії безпеки і план відновлення: Умєров анонсував переговори в Брюсселі
- Рустем Умєров 4-5 листопада працюватиме у Брюсселі з міжнародними партнерами над Prosperity Plan і гарантіями безпеки для України.
- Українську делегацію представлятимуть команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу президента.
Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров разом зі своєю командою та міжнародними партнерами працюватиме у Брюсселі протягом середи та четверга. Учасники зустрічей зосередяться на розробці Prosperity Plan та гарантіях безпеки для України.
Про це Умєров повідомив увечері 3 листопада.
Умєров підтвердив переговори у Брюсселі
– Завтра і післязавтра з командою та партнерами працюємо у Брюсселі. В порядку денному робота над Prosperity Plan та гарантіями безпеки для України, – зазначив Умєров.
До переговорів долучаться представники України, США, Європейської комісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку.
Україну представлятимуть команди трьох міністерств – економіки, фінансів та оборони, а також Офісу президента.
За словами Рустема Умєрова, зустрічі стануть продовженням переговорів, які раніше відбулися у Флориді та Осло й були спрямовані на досягнення миру в Україні.
На рівні робочих груп планують детально опрацювати напрацювання щодо повоєнного відновлення країни, економічного розвитку та забезпечення її довгострокової стійкості.
У четвер, 5 листопада, переговори перейдуть до питань гарантій безпеки для України. До цієї роботи долучаться представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.
– Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни, – наголосив Умєров.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі представників США, Європи, НАТО та України 4 листопада у Брюсселі. Серед головних тем переговорів він назвав пакет відновлення України та гарантії безпеки.