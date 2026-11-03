Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров разом зі своєю командою та міжнародними партнерами працюватиме у Брюсселі протягом середи та четверга. Учасники зустрічей зосередяться на розробці Prosperity Plan та гарантіях безпеки для України.

Про це Умєров повідомив увечері 3 листопада.

Умєров підтвердив переговори у Брюсселі

– Завтра і післязавтра з командою та партнерами працюємо у Брюсселі. В порядку денному робота над Prosperity Plan та гарантіями безпеки для України, – зазначив Умєров.

До переговорів долучаться представники України, США, Європейської комісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку.

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Україну представлятимуть команди трьох міністерств – економіки, фінансів та оборони, а також Офісу президента.

За словами Рустема Умєрова, зустрічі стануть продовженням переговорів, які раніше відбулися у Флориді та Осло й були спрямовані на досягнення миру в Україні.

На рівні робочих груп планують детально опрацювати напрацювання щодо повоєнного відновлення країни, економічного розвитку та забезпечення її довгострокової стійкості.

У четвер, 5 листопада, переговори перейдуть до питань гарантій безпеки для України. До цієї роботи долучаться представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.

– Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни, – наголосив Умєров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі представників США, Європи, НАТО та України 4 листопада у Брюсселі. Серед головних тем переговорів він назвав пакет відновлення України та гарантії безпеки.

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