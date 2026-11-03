Під час масованого обстрілу України російські війська спрямували три безпілотники на підстанцію, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС. Така атака становить загрозу ядерній безпеці всієї Європи.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з послами країн G7 та Євросоюзу.

Атака на підстанцію Хмельницької АЕС: що відомо

За словами Шмигаля, під час переговорів він розповів міжнародним партнерам про масовану російську атаку, під час якої РФ використала 289 безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет.

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Головними цілями російського обстрілу знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

– Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ, – наголосив міністр.

Він зазначив, що Україна розраховує на належну реакцію міжнародних партнерів у відповідь на подальше посилення російських ударів по інфраструктурі, необхідній для стабільної роботи українських атомних електростанцій.

Раніше в Укренерго заявили, що Росія продовжує одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України.

Через масовані російські обстріли ситуація в енергосистемі країни ще більше погіршилася. У зв’язку з цим у низці регіонів, серед яких Київ, довелося запровадити аварійні відключення електроенергії.

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