Президент Володимир Зеленський та президентка Бундестагу Юлія Кльокнер обговорили, як Німеччина може допомогти захистити українську енергетичну інфраструктуру від ракетних і дронових атак РФ.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 3 листопада за підсумками зустрічі з Юлією Кльокнер.

Зеленський обговорив із главою Бундестагу допомогу Україні

– Зараз дуже складна ситуація в нашій енергосистемі, серйозні відключення в багатьох регіонах. Ми обговорили, як Німеччина може підтримати нашу енергетику та допомогти з додатковим захистом від російських ракетних і дронових ударів”, – написав президент.

За словами Зеленського, під час переговорів сторони детально розглянули питання фінансової допомоги Україні наступного року.

Зараз дивляться

– Вдячний за те, що у федеральному бюджеті Німеччини заплановано €11,6 млрд допомоги для України. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну, але маємо бути готові захищати Україну та нашу незалежність, – наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність Німеччині “за розуміння всіх потреб України”. Він розраховує, що відповідне рішення буде ухвалене.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що Росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України.

Масовані російські удари ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Через це в низці регіонів країни, включно зі столицею, довелося запровадити аварійні відключення електроенергії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.