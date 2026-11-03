Інцидент у Петропавлівській Борщагівці Київської області, де відбулися сутички між громадянами та військовослужбовцями, може бути частиною заздалегідь спланованої кампанії із зовнішнім втручанням.

Про це у вівторок, 3 листопада, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

ЦПД прокоментував інцидент у Петропавлівській Борщагівці

– Російська пропаганда і проросійські спікери намагалися каналізувати суспільне обурення проти Сил оборони, правоохоронних органів і влади загалом, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що про спланований характер інформаційної кампанії свідчить послідовність поширення повідомлень 2 листопада.

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11:34 – у Threads з’явився перший прямий публічний заклик приїхати до будинку.

12:41 – почали поширювати повідомлення про нібито утримання близько 40 людей у підвалі одного з будинків у Петропавлівській Борщагівці.

13:57 – стартувала перша хвиля російських повідомлень у пропагандистських медіа та на інших ресурсах. Першим опублікував інформацію канал Украина.ру (о 13:57 у Telegram та о 14:01 у VK).

Протягом наступних 15 хвилин – до поширення повідомлень долучилися канали Дитя Империи, Птенец, Гивик Corporation та Патриоты России.

Із 14:00 – у соціальних мережах почали штучно поширювати радикальні повідомлення. Зафіксовано 361 допис у Facebook зі стандартизованим текстом про нібито утримання 40 людей у підвалі, недопуск медиків до будівлі та чотирьох постраждалих у критичному стані.

Із 15:21 – до інформаційної кампанії активно долучилися проросійські спікери, серед яких були особи під санкціями України.

Близько 19:00 – повідомлення з формулюванням Концлагерь на Борщаговке, бунт украинцев почали публікувати у 110 російських каналах.

Крім того, інформаційний супровід інциденту забезпечували особи, які брали участь у так званих “майданах миру”.

Їх організовувала людина, яку у відкритих джерелах називають одним з авторів фейків про Одеську Хатинь.

У ЦПД додали, що наразі уповноважені органи розслідують обставини інциденту. Інформаційна кампанія продовжилася спробами організувати протестні акції.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області стався конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Нацгвардії України.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко пояснив, що приміщення призначалося для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення документів і проходження необхідних перевірок мобілізованих планували направляти до навчального центру.

Фото: ЦПД

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