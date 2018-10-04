EA Sports змінила зовнішність воротаря Арсенала Петра Чеха у FIFA 19 після того, як він затролив творців гри.
Воротареві Арсенала Петру Чеху не сподобалося те, що у FIFA 19 його зобразили у шоломі. Окрім того, Чеху не сподобалося й те, що на нього не одягли краватку.
Утім, пізніше FIFA 19 виправилася та задовольнила забаганку легендарного голкіпера. Чеху зняли шолом та додали жадану краватку, яка зробила його ще більш ефектним.
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– Петер Чех носив шолом під час переговорів, тепер ми знайшли йому краватку, – говориться в офіційній заяві гри.
Нагадаємо, футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у проморолик FIFA 19.
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