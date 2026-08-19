Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 19 серпня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 192 бойові зіткнення. Ворог здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 213 керованих авіаційних бомб. Також росіяни використали для ударів 7033 дрони-камікадзе та здійснили 2263 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 19 серпня 2026
Втрати ворога на 19 серпня
- особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб,
- танків – 12 276 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 25 162 од.,
- артилерійських систем – 48 205 (+50) од.,
- РСЗВ – 2 043 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 577 од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.,
- крилатих ракет – 5 010 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427) од.,
- спеціальної техніки – 4 548 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 638-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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