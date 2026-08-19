Яблучний Спас є одним із найвідоміших серпневих свят, яке поєднує церковне Преображення Господнє з давніми українськими традиціями, пов’язаними зі збором урожаю, освяченням плодів та подякою за дари літа.

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий церковний календар Яблучний Спас відзначають 6 серпня. Водночас за старим стилем Преображення Господнє і Яблучний Спас припадають на 19 серпня, тому частина вірян продовжує святкувати саме цього дня.

На Яблучний Спас до храмів традиційно несуть яблука, груші, сливи, виноград, мед, обжинкові вінки та інші плоди нового врожаю. Зі святом також пов’язано чимало народних звичаїв, прикмет і заборон, які передавалися з покоління в покоління.

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Коли святкують Яблучний Спас у 2026 році за новим і старим календарем, що можна і не можна робити, які традиції збереглися та що освячують у церкві – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яблучний Спас 2026 — дата і традиції

За новоюліанським календарем Яблучний Спас відзначається 6 серпня. Цьогоріч свято припадає на четвер.

Цього дня церква згадує біблійну подію — Преображення Господнє, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність перед трьома апостолами на горі Фавор, щоби укріпити їхню віру.

У народній традиції Яблучний Спас символізує початок збору осіннього врожаю. Тож головною традицією свята є освячення нових плодів. Віряни приносять до церкви кошики з яблуками, грушами, сливами, виноградом, медом та іншими фруктами і овочами.

Попри те, що вшанування Преображення Господнього припадає на час доволі суворого Успенського посту, це свято для вірян є радісним і урочистим. На Яблучний Спас заведено збиратися в колі рідних і близьких.

На свято запікають яблука або ж використовують їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо. У народі вірили, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, приносять здоров’я і достаток.

Цього дня віряни дякують Богу за врожай і просять благословення на осінь. Також у день Яблучного Спаса варто ділитися освяченими плодами із нужденними.

Прикмети на Яблучний Спас

У народі Яблучний Спас називають днем зустрічі осені та перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 6 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон.

Сонячний і безхмарний день — осінь буде сухою.

Дощить — восени теж часто дощитиме.

Спекотно — до морозної зими.

Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.

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