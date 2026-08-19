У четвер, 6 серпня 2026 року, православні християни, які дотримуються нового церковного календаря, відзначали одне з найбільших серпневих свят – Преображення Господнє, або Яблучний Спас.

Це – світлий день, пов’язаний із духовним оновленням, вдячністю за врожай та родинними традиціями.

Водночас за старим церковним календарем Яблучний Спас у 2026 році святкують 19 серпня, тому частина православних вірян відзначає Преображення Господнє саме цього дня.

Зараз дивляться

За традицією на Яблучний Спас віряни відвідують богослужіння, освячують яблука та інші плоди нового врожаю, а також вітають рідних і близьких зі святом.

Цього дня українці надсилають одне одному теплі побажання та святкові листівки, бажаючи здоров’я, миру, Божої благодаті та добробуту.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Яблучним Спасом 2026 року українською мовою: красиві картинки та листівки, а також побажання у віршах і прозі, які можна надіслати рідним, друзям і колегам.

Яблучний Спас 2026 — привітання в картинках

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Яблучним Спасом вітаю,

Миру, щастя і злагоди бажаю.

Щоби жили на своїй землі,

Горя й бід не знали взагалі.

***

З Яблучним Спасом вас вітаю,

Здоров’я, радості, щастя бажаю.

Щоб здійснювалися мрії, надії, бажання,

Щоби було духовне й ментальне зростання.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди успішні й здорові,

Жили в мирі, щасті й Божій любові.

***

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

***

Вітаю з Яблучним Спасом, святом Преображення Господнього! Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, гармонії в душі, щедрого вржаю і, звичайно ж, смачних яблук. Нехай береже вас Господь. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю з Преображенням Господнім! Нехай Яблучний Спас наповнить ваше життя щастям, нехай сил і терпіння вистачає на важливі справи, а в серці завжди живе любов і радість.

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає твій дім від негараздів і бід, тривог і смутку. Нехай терпіння, мудрість і щирість принесуть свої плоди, зроблять життя простим і радісним. Нехай стиглі яблучка наповнять дім ароматом щастя!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Здоров’я вам та миру! Нехай рік буде вдалим, урожай щедрим, а життя солодким. Нехай Господь допоможе подолати всі труднощі та негаразди.

***

У світле свято Яблучного Спаса бажаю тобі радості, удачі та добра! Нехай твоє життя буде багате на щедрі дарунки, а в душі завжди буде сонячно! Вітаю з Преображенням Господнім!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.