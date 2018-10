В Лас-Вегасі пройшло відкрите тренування бійців Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова перед стартом турніру UFC 229, який пройде в ніч з 6 на 7 жовтня.

Читайте: Де і коли дивитися бій МакГрегор — Хабіб

Після того, як російський боєць був освистаний ірландськими фанатами Конора, Хабіб взяв мікрофон і звернувся до них, зробивши гучну заяву.

— У мене є питання до Ірландії. Як щодо вашої мови? Що з ірландською мовою? Ви їй зрадили? Дайте мені відповідь. Це дуже цікаво, – у відповідь же він почув лише свист і лайку на свою адресу.

“Where is your language?”

“Are you with England now?”

Khabib didn’t take too kindly to boos from the Irish fans…

And he’s done a bit of homework on Conor’s family tree #UFC229 pic.twitter.com/RO1gtYIGh2

— Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport (@btsportufc) 4 октября 2018 г.