Хабіб Нурмагомедов провів відкрите тренування в Лас-Вегасі перед боєм з Конором Макгрегором, який пройде в ніч на 7 жовтня.

В Лас-Вегасі пройшло відкрите тренування бійців Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова перед стартом турніру UFC 229, який пройде в ніч з 6 на 7 жовтня.

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Після того, як російський боєць був освистаний ірландськими фанатами Конора, Хабіб взяв мікрофон і звернувся до них, зробивши гучну заяву.

— У мене є питання до Ірландії. Як щодо вашої мови? Що з ірландською мовою? Ви їй зрадили? Дайте мені відповідь. Це дуже цікаво, – у відповідь же він почув лише свист і лайку на свою адресу.

“Where is your language?” “Are you with England now?” Khabib didn’t take too kindly to boos from the Irish fans… And he’s done a bit of homework on Conor’s family tree #UFC229 pic.twitter.com/RO1gtYIGh2 — Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport (@btsportufc) 4 октября 2018 г.

Потім Нурмагомедов зовсім перейшов до прямих наїздів на свого суперника:

– Конор говорить про те, що б’ється проти Англії. Але його дід був в англійській морській піхоті! І він вбивав ірландців. А тепер ви підтримуєте його. У суботу вночі я це зміню, – заявив Хабіб Нурмагомедов.

А ось екс-чемпіон світу Конор МакГрегор після тренування заявив, що впевнений у своїй легкій перемозі над опонентом.

— У суботу ввечері я знесу йому (Хабібу, ред.) голову, повірте мені. Я легко зможу в нього потрапити, він передбачуваний. Давайте схопимо цього смердючого дагестанського щура і відправимо назад в гори, – сказав МакГрегор.

Нагадаємо, МакГрегор влаштував п’яне шоу на прес-конференції з Хабібом.

Фото: Fox Sports.