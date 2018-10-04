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МакГрегор назвав Хабіба щуром і пообіцяв відправити у гори

Хабіб Нурмагомедов провів відкрите тренування в Лас-Вегасі перед боєм з Конором Макгрегором, який пройде в ніч на 7 жовтня.

В Лас-Вегасі пройшло відкрите тренування бійців Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова перед стартом турніру UFC 229, який пройде в ніч з 6 на 7 жовтня.

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Після того, як російський боєць був освистаний ірландськими фанатами Конора, Хабіб взяв мікрофон і звернувся до них, зробивши гучну заяву.

— У мене є питання до Ірландії. Як щодо вашої мови? Що з ірландською мовою? Ви їй зрадили? Дайте мені відповідь. Це дуже цікаво, – у відповідь же він почув лише свист і лайку на свою адресу.

Потім Нурмагомедов зовсім перейшов до прямих наїздів на свого суперника:

– Конор говорить про те, що б’ється проти Англії. Але його дід був в англійській морській піхоті! І він вбивав ірландців. А тепер ви підтримуєте його. У суботу вночі я це зміню, – заявив Хабіб Нурмагомедов.

А ось екс-чемпіон світу Конор МакГрегор після тренування заявив, що впевнений у своїй легкій перемозі над опонентом.

— У суботу ввечері я знесу йому (Хабібу, ред.) голову, повірте мені. Я легко зможу в нього потрапити, він передбачуваний. Давайте схопимо цього смердючого дагестанського щура і відправимо назад в гори, – сказав МакГрегор.

Нагадаємо, МакГрегор влаштував п’яне шоу на прес-конференції з Хабібом.

ФотоFox Sports.

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