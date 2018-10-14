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Роналду похвалився дублем сина за Ювентус

Кріштіану Роналду похвалився грою свого сина за Ювентус U-9.

Кріштіану Роналду виклав у своєму Instagram моменти гри сина за Ювентус U-9.

Кріштіаніньо “повозив” суперників та елегантно забив у порожні ворота. А потім хлопець оформив дубль.

 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Кріштіану-старший мріє про те, щоб і його син став зіркою футболу. Поки для цього є всі передумови – в Італії молодший стартував краще за батька і в першому ж матчі за Юве U-9 оформив покер.

Читайте: Роналду розридався після вилучення

До слова, сам Кріштіану Роналду дублем розмочив особистий рахунок голів за Ювентус.

Фото: Instagram

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