Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що не любить, коли його називають зіркою.

Олександр Усик напередодні бою з британцем Тоні Белью, в якому він захищатиме свої пояси за версією WBO, WBS, WBA, IBF та The Ring дав інтерв’ю Sky Sports.

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Український боксер заявив, що не любить купатися у променях слави та не вважає себе зіркою:

— Ненавиджу, коли люди називають мене зіркою, тому що я не вважаю себе зіркою. Якщо ви хочете бути чудовим в тому, що робите, вам дійсно потрібно обмежувати себе, тому я вважаю своє життя життям ченця. Якщо ви посадите людину у підвал, тоді є велика ймовірність, що вона вийде з цього підвалу в якості чемпіона.

Також Усик заявив, що не переймається тим, що бій пройде в англійському Манчестері, що забезпечить колосальну підтримку його опоненту Тоні Белью.

— Під час моєї кар’єри всі мої найважливіші перемоги були на територіях супротивника, тому підтримка британських уболівальників Тоні Белью не сильно мене турбує. Я також розумію, що британські уболівальники цінують бокс, і вони в першу чергу будуть вболівати за прекрасний бокс, – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Белью.

Фото: K2 Promotions.