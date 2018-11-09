Український боксер Олександр Усик захищатиме п’ять чемпіонських поясів у бою з Тоні Белью.
Українському боксеру та абсолютному чемпіону у першій важкій вазі Олександру Усику вручили пояс журналу The Ring.
Це відбулося у Манчестері під час прес-конференції присвяченій бою Усик — Белью.
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Також пояс The Ring у другій середній вазі вручили британцю Каллуму Сміту, який здобув кубок мохаммеда Алі та пояс за версією WBA, здолавши у фіналі Світової серії боксу співвітчизника Джорджа Гроувза.
Нагадаємо, Олександр Усик та Тоні Белью вийдуть в ринг вже 10 листопада.
Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію поєдинку.
Фото: Aneel Ahmad Filmmaker.
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