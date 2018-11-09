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Усику вручили ще один пояс, який доведеться захищати

Український боксер Олександр Усик захищатиме п’ять чемпіонських поясів у бою з Тоні Белью.

Українському боксеру та абсолютному чемпіону у першій важкій вазі Олександру Усику вручили пояс журналу The Ring.

Це відбулося у Манчестері під час прес-конференції присвяченій бою Усик — Белью.

Читайте: Усик зізнався, що веде життя ченця

Також пояс The Ring у другій середній вазі вручили британцю Каллуму Сміту, який здобув кубок мохаммеда Алі та пояс за версією WBA, здолавши у фіналі Світової серії боксу співвітчизника Джорджа Гроувза.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

@ringtv #Champs

Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Нагадаємо, Олександр Усик та Тоні Белью вийдуть в ринг вже 10 листопада.

Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію поєдинку.

ФотоAneel Ahmad Filmmaker.

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