У Перу у прірву впав автобус з п’ятнадцятьма підлітками, які грають за футбольну команду у чемпіонаті до 14 років.

В Перу між провінціями Чачапояс та Родрігес де Мендоза трапилася фатальна аварія з дитячою футбольною командою.

Про це повідомляє видання Peru21.

Автобус з дитячою футбольною командою звалився у прірву. За попередньою інформацією загинуло семеро осіб. Серед яких 6 дітей та водій автобуса.

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Всього в автобусі перебувало 35 осіб, з них 15 – футболісти дитячої команди віком 13-14 років.

Футбольна команда їхала на виїздний матч у чемпіонаті для спортсменів віком до 14-ти років.

Причину аварії нині з’ясовують.

Нагадаємо, у липні цього року 12 футболістів та їхнього тренера успішно вивели назовні з затопленої печери в Таїланді, в якій вони перебували 9 днів без води та їжі.

Фото: Peru21|Minsa.