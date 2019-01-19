УЄФА представив офіційний м’яч плей-офф Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19.
Червоно-помаранчеве забарвлення нового м’яча представлятиме Мадрид і стадіон, який прийме фінал Ліги чемпіонів УЄФА – Метрополітан.
М’яч від компанії adidas буде використовуватися на всіх поєдинках плей-офф починаючи з матчів 1/8 фіналу, що пройдуть у лютому і березні.
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Here it is!
@adidasfootball‘s official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 января 2019 г.
Нагадаємо, які пари увійшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.