Червоно-помаранчеве забарвлення нового м’яча представлятиме Мадрид і стадіон, який прийме фінал Ліги чемпіонів УЄФА – Метрополітан.

М’яч від компанії adidas буде використовуватися на всіх поєдинках плей-офф починаючи з матчів 1/8 фіналу, що пройдуть у лютому і березні.

Here it is!

@adidasfootball‘s official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 января 2019 г.