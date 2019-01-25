Головний тренер збірної України Андрій Шевченко причетний до розвитку компанії російського олігарха Романа Абрамовича, яка видобуває золото в РФ.

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко причетний до розвитку компанії Романа Абрамовича, яка видобуває золото в Росії.

Про це свідчить рослідування, яке провели у DW.

Журналісти видання з’ясували, що за даними реєстру компаній Великої Британії, Шевченко є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP з грудня 2015 року .

Ця лондонська фірма уповноважена залучати інвесторів і має статус офіційного брокера акцій холдингу Highland Gold Mining, які належать Роману Абрамовичу.

Холдинг Highland Gold Mining контролює Абрамович зі своїми колишніми однокурсниками Євгеном Швідлером і Валерієм Ойфом. Компанія об’єднує 9 рудників на Чукотці, Далекому Сході Росії і в Киргизстані, де видобувають тонни золота і срібла на понад $300 млн на рік.

За даними DW, акції Highland Gold Mining за останні роки виросли в ціні у півтора рази, а капіталізація сягнула понад $600 млн. Інвестиційні брокери отримують комісію від розміщення чи продажу цінних паперів.

Видання відзначає, що MC Peat є не просто звичайним брокером за контрактом – ця фірма створена за участі власників бізнесу, який вона просуває.

Також у DW переконані, що поява Шевченка у MC Peat може бути пов’язана з його дружбою з Абрамовичем з часів, коли українець захищав кольори лондонського Челсі, яке належить Абрамовичу.

Раніше Литва підготувала проект закону про замороження майна олігархів РФ і посадових осіб, внесених до “чорного списку”.

Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com.