В Офісі президента України підтвердили, що спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера досі очікують із візитом до Києва.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва: що відомо

За словами Ігоря Жовкви, запрошення представників президента США Дональда Трампа до української столиці досі актуальне.

— Це запрошення залишається в силі, — сказав Жовква.

Ідеться про можливий візит спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

За даними ЗМІ, 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на межі весни та літа 2026 року.

Таку заяву глава держави зробив після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За словами глави держави, 7 травня Умєров мав серію зустрічей із представниками американської сторони.

Серед головних тем переговорів Зеленський називав звільнення українських полонених із РФ, активізацію дипломатичного процесу та питання безпекової співпраці між Україною та США.

