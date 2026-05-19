До програми PURL для України наразі вдалося залучити вже майже $5,5 млрд.

Про це розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

PURL для України: які результати програми

Ігор Жовква зауважив, що програма PURL для України успішно працює, а інформація про те, що нібито щось не вдається поставити за її допомогою, не відповідає дійсності.

– Ми всі бачимо, що відбувається у світі. І, звичайно, перше, що найважливіше постачається за цією програмою, це – ракети-перехоплювачі для антибалістичних систем, для систем Patriot. І на сьогодні те, що можуть наші партнери профінансувати, і те, що американська сторона може постачати – воно постачається, – розповів заступник керівника ОП.

Він додав, що всього програму фінансують 25 країн-членів НАТО, а також три партнери поза союзом.

Жовква розповів, що зараз важче отримувати ці кошти, однак це не означає, що програма не повинна працювати.

Замкерівника зазначив, що результатами її роботи є та зброя та ті боєприпаси, які готові на сьогоднішній момент та є на складах.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що ще три країни приєдналися до ініціативи PURL для підтримки Сил оборони України на суму до €400 млн.

