Ломаченко визначився з першими суперниками після повернення
- Василь Ломаченко планує повернення і орієнтується лише на топсуперників без підготовчих боїв.
- Серед потенційних суперників називають чемпіона WBO та IBF Емануеля Наваррете.
- Також можливий поєдинок проти Джервонти Девіса, з яким уже велися переговори у 2024 році.
Український боксер Василь Ломаченко визначився з першим суперником після відновлення кар’єри.
Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер на DAZN.
З ким хоче битися Ломаченко
– Ломаченко дійсно повертається. Він вийде на ринг восени цього року і націлений виключно на великих імен. Він не хоче проводити жодних підготовчих поєдинків, і це не дивно. Адже це боксер, який вже у своєму другому професійному поєдинку боровся за титул і переміг Гері Рассела-молодшого, – сказав журналіст.
За даними Коппінджера, одним із суперників, на якого звертає увагу Василь, є Емануель Наваррете.
– А після цього я чув, що Лома може звернути увагу на Джервонта Девіса. Це був би бій, щодо якого він вів переговори у 2024 році, – додав Коппінджер.
Еммануель Наваррете є чинним чемпіоном у другій напівлегкій вазі та володіє поясами WBO та IBF.
Наваррете провів останній бій наприкінці лютого проти Едуардо Нуньєса, здолавши його технічним нокаутом в 11-му раунді. Перемога принесла йому пояс IBF у другій напівлегкій вазі.
Щодо Девіса, то переговори щодо бою з Ломаченком відбувалися наприкінці 2024 рок, але згоди так і не досягнули.
Після цього Ломаченко через кілька місяців оголосив про завершення кар’єри через проблеми зі спиною.
Нещодавно видання The Ring повідомило, що Василь Ломаченко нібито відновить свою кар’єру. За даними журналу, 38-річний Ломаченко зацікавлений лише у “престижних” поєдинках і не має наміру брати участь у підготовчих боях.