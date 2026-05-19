Український боксер Василь Ломаченко визначився з першим суперником після відновлення кар’єри.

Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер на DAZN.

З ким хоче битися Ломаченко

– Ломаченко дійсно повертається. Він вийде на ринг восени цього року і націлений виключно на великих імен. Він не хоче проводити жодних підготовчих поєдинків, і це не дивно. Адже це боксер, який вже у своєму другому професійному поєдинку боровся за титул і переміг Гері Рассела-молодшого, – сказав журналіст.

За даними Коппінджера, одним із суперників, на якого звертає увагу Василь, є Емануель Наваррете.

– А після цього я чув, що Лома може звернути увагу на Джервонта Девіса. Це був би бій, щодо якого він вів переговори у 2024 році, – додав Коппінджер.

Еммануель Наваррете є чинним чемпіоном у другій напівлегкій вазі та володіє поясами WBO та IBF.

Наваррете провів останній бій наприкінці лютого проти Едуардо Нуньєса, здолавши його технічним нокаутом в 11-му раунді. Перемога принесла йому пояс IBF у другій напівлегкій вазі.

Щодо Девіса, то переговори щодо бою з Ломаченком відбувалися наприкінці 2024 рок, але згоди так і не досягнули.

Після цього Ломаченко через кілька місяців оголосив про завершення кар’єри через проблеми зі спиною.

Нещодавно видання The Ring повідомило, що Василь Ломаченко нібито відновить свою кар’єру. За даними журналу, 38-річний Ломаченко зацікавлений лише у “престижних” поєдинках і не має наміру брати участь у підготовчих боях.

