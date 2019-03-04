Девід Бекхем став першим футболістом з МЛС, якому встановили пам’ятник.
У американському Лос-Анджелесі з’явився пам’ятник англійському гравцю Девіду Бекхему. Монумент встановили біля входу до домашнього стадіону клубу Лос-Анджелес Гелаксі — Хоуп Депот Сентер.
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43-річний Бекхем став першим футболістом в історії МЛС, на честь якого встановили статую.
— Коли я тільки переїхав сюди, мені говорили, що це місто, в якому здійснюються мрії. Що ж, Лос-Анджелес, сьогодні моя мрія збулася, – сказав Бекхем.
На церемонію відкриття монументу спортсмен завітав разом з дружиною Вікторією.
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Девід став гравцем Гелаксі у червні 2007 року на правах вільного агента і захищав кольори американської команди до 2012 року.
Раніше Девід Бекхем став співвласником англійського клубу Салфорд Сіті.