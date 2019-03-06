Динамо на стадіоні Стемфорд Брідж зіграє проти англійського Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Динамо у четвер, 7 березня, проведе перший матч в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому біло-сині на виїзді на стадіоні Стемфорд Брідж зіграють проти англійського Челсі.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 1.29. Успіх біло-синіх оцінюють в 13.0. Нічийний результат зустрічі — 5.60.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Челсі — Динамо. Початок о 22:00.

Фото: FC Dynamo Kyiv.