13 травня колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід: арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Запобіжний захід для Андрія Єрмака

Запобіжний захід для Андрія Єрмака сьогодні, 14 травня, обрав Вищий антикорупційний суд.

– Слідчий суддя постановив: клопотання – задовольнити частково. Застосувати до Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання. Визначити заставу у розмірі 140 млн грн, – оголосив суддя Віктор Ногачевський.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн грн.

Зараз дивляться

У випадку внесення застави на Андрія Єрмака будуть покладені такі обов’язки:

прибувати до слідчого, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місць проживання та роботи;

не відлучатися за межі Києва;

здати на зберігання закордонні паспорти;

утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі;

носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

На ухвалу суду може бути подана апеляція протягом 5 днів.

ВАКС розпочав обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку 12 травня. Розгляд тривав два дні.

Справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожний.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання, зазначала, що колишній керівник Офісу президента може впливати на фігурантів провадження та має достатньо ресурсів, щоб переховуватися від слідства. За даними САП, Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти.

Єрмак, своєю чергою, зазначав, що вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення. Під час засідання він заявив, що “нічого не купував, не орендував, не сплачував жодних нікому грошей ні за що”, перебуваючи на державній службі.

Він також повідомив, що не має 180 млн грн для внесення застави.

Захист екскерівника ОП наполягав, що підстав для тримання його під вартою немає. Адвокат Ігор Фомін просив суд обрати запобіжний захід у вигляді застави та не обмежувати пересування Єрмака Україною, оскільки це нашкодить його адвокатській діяльності.

Справа про елітне будівництво під Києвом

За даними слідства, упродовж 2021–2025 років група осіб відмила майже $9 млн через будівництво котеджного містечка в Козині Київської області (проєкт приватних резиденцій Династія).

Загальна площа забудови складає близько 8 га.

На території зводили чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему резиденцію загального користування зі SPA-зоною.

Слідчі НАБУ повідомили, що серед підозрюваних:

колишній віцепрем’єр-міністр (Олексій Чернишов — ЗМІ);

один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас. ЗМІ повідомляють, що йдеться про Тимура Міндіча);

інші учасники організованої групи.

У САП уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Днями НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у межах цієї ж справи.

28 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку. Це сталося на тлі обшуків у помешканні Єрмака у межах операції Мідас – розслідування про розкрадання в Енергоатомі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.