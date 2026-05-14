Під час атаки на Дарницький район Києва 14 травня частково зруйнованого девʼятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС України та мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Дарницький район Києва 14 травня: що відомо

За уточненою інформацією, у Дарницькому районі внаслідок російського удару пошкоджений панельний девʼятиповерховий житловий будинок. Там зруйновані 18 квартир, а частина конструкцій обвалилася.

На місці триває рятувально-пошукова операція. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть перебувати люди.

Загалом із пошкодженого будинку евакуювали та врятували 27 мешканців.

Окрім руйнувань багатоповерхівки, у Дарницькому районі за іншою адресою уламки впали на територію автозаправної станції.

Також рятувальники гасять п’ять автомобілів, які загорілися у дворі житлового будинку після атаки на Київ сьогодні.

За даними міської влади, станом на ранок унаслідок атаки на Київ 14 травня загинула одна людина. Ще щонайменше 32 людина постраждала, серед них одна дитина.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вісьмох постраждалих госпіталізували до стаціонарів столичних лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Нагадаємо, вибухи у Києві прогриміли у ніч проти 14 травня під час масованої атаки ракет та ударних безпілотників РФ.

Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом’янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

