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Лобановський увійшов у топ-10 тренерів в історії футбола за версією France Football

Французький журнал France Football включив Валерія Лобановського до рейтингу найкращих футбольних тренерів світу в історії футболу.

Валерий Лобановский

Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський увійшов до топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу.

Відповідний рейтинг склав авторитетний французький журнал France Football.

Лобановський посів шосту сходинку, а очолив рейтинг голандець Рінус Міхелс, який тренував Аякс та Барселону у 70-ті роки минулого століття.

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На другу сходинку експерти помістили екс-коуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Трійку лідерів замкнув ітлійський спеціаліст Арріго Саккі – колишній наставник італійського Мілана.

ТОП-10 рейтинга France Football

  • 1. Рінус Міхелс (Нідерланди – Аякс, Барселона)
  • 2. Алекс Фергюсон (Шотландія – Манчестер Юнайтед)
  • 3. Арріго Саккі (Італія – Мілан)
  • 4. Йохан Кройфф (Нідерланди – Аякс, Барселона)
  • 5. Хосеп Гвардіола (Іспанія – Барселона, Баварія, Манчестер Сіті)
  • 6. Валерій Лобановський (СССР/Україна – Динамо Київ)
  • 7. Еленіо Еррера (Аргентина/Франція – Барселона, Інтер)
  • 8. Карло Анчелотті (Італія – Мілан, Челсі, Реал Мадрид)
  • 9. Ернст Хаппель (Австрія – Гамбург, Брюгге, Файєнорд)
  • 10. Білл Шенклі (Шотландія – Ліверпуль)

У рейтинг найкращих клубних тренерів в історії футболу потрапив і екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який посів у ньому 41 місце.

Раніше FourFourTwo включив Лобановського у топ-3 тренерів, які не брали Лігу чемпіонів.

Джерело: France Football

Фото: УНІАН

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