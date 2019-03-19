Французький журнал France Football включив Валерія Лобановського до рейтингу найкращих футбольних тренерів світу в історії футболу.
Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський увійшов до топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу.
Відповідний рейтинг склав авторитетний французький журнал France Football.
Лобановський посів шосту сходинку, а очолив рейтинг голандець Рінус Міхелс, який тренував Аякс та Барселону у 70-ті роки минулого століття.
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На другу сходинку експерти помістили екс-коуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Трійку лідерів замкнув ітлійський спеціаліст Арріго Саккі – колишній наставник італійського Мілана.
ТОП-10 рейтинга France Football
- 1. Рінус Міхелс (Нідерланди – Аякс, Барселона)
- 2. Алекс Фергюсон (Шотландія – Манчестер Юнайтед)
- 3. Арріго Саккі (Італія – Мілан)
- 4. Йохан Кройфф (Нідерланди – Аякс, Барселона)
- 5. Хосеп Гвардіола (Іспанія – Барселона, Баварія, Манчестер Сіті)
- 6. Валерій Лобановський (СССР/Україна – Динамо Київ)
- 7. Еленіо Еррера (Аргентина/Франція – Барселона, Інтер)
- 8. Карло Анчелотті (Італія – Мілан, Челсі, Реал Мадрид)
- 9. Ернст Хаппель (Австрія – Гамбург, Брюгге, Файєнорд)
- 10. Білл Шенклі (Шотландія – Ліверпуль)
У рейтинг найкращих клубних тренерів в історії футболу потрапив і екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який посів у ньому 41 місце.
Раніше FourFourTwo включив Лобановського у топ-3 тренерів, які не брали Лігу чемпіонів.
Джерело: France Football