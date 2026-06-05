Президент США Дональд Трамп вважає, що президенти України та Росії повинні самостійно займатися завершенням війни.

Він висловив сподівання, що це питання незабаром буде вирішене.

Трамп про ініціативу в переговорах щодо миру

Під час пресконференції у Білому домі американського президента запитали, чи хоче він від Володимира Зеленського та Володимира Путіна перших кроків щодо завершення війни до того, як США доєднаються до переговорного процесу.

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Трамп відповів, що “він не проти”.

– Нехай вони цим займаються. Саме я привів їх до цієї позиції, і гадаю, що це буде врегульовано. Думаю, ми наближаємося до моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене, – наголосив американський президент.

Він додав, що вірить у завершення війни в Україні та вкотре наголосив, що війни ніколи не мало бути.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив лист, в якому запропонував зустріч президенту РФ Путіну.

Російський диктатор у відповідь заявив, що наразі не вбачає необхідності в особистій зустрічі з Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп позитивно оцінив ініціативу президента України та заявив, що вітає обговорення можливої зустрічі між сторонами.

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