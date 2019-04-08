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Факти / Спорт

Епічний промах: форвард ПСЖ зганьбився у матчі зі Страсбургом

Форвард французького ПСЖ Ерік Чупо-Мотінг втратив неймовірний шанс у матчі проти Страсбурга у чемпіонаті Франції.

Чупо-Мотинг промах

30-річний камерунський форвард ПСЖ Ерік Чупо-Мотінг допустив неймовірний промах у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти Страсбурга.

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На 28-й хвилині матчу камерунець мав 100% момент влучити у ворота. Хавбек парижан Крістофер Нкунку перекинув через голкіпера суперника, а Чупо-Мотінг знаходячись на лінії воріт, замість м’яча влучив у штангу. У підсумку м’яч дістався супернику.

Коментатори BT Sport констатували, що ніколи не бачили нічого подібного і назвали цей промах найгіршим за всю історію футболу.

Сама зустріч на стадіоні Парк де Пренс завершилася з рахунком 2:2.

До речі, норвезький телеканал оголосив про підписання контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед сценою з фільма Хоббіт: Несподівана подорож.

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