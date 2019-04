30-річний камерунський форвард ПСЖ Ерік Чупо-Мотінг допустив неймовірний промах у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти Страсбурга.

На 28-й хвилині матчу камерунець мав 100% момент влучити у ворота. Хавбек парижан Крістофер Нкунку перекинув через голкіпера суперника, а Чупо-Мотінг знаходячись на лінії воріт, замість м’яча влучив у штангу. У підсумку м’яч дістався супернику.

Is this the worst miss of all time?

Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City…

But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.