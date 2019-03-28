Норвезький телеканал оголосив про підписання контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед сценою з фільма Хоббіт: Несподівана подорож.
Норвежський телеканал TV2 дотепно відреагував на підписання нового контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед.
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Головний тренер червоних дияволів постав в образі хобіта Більбо Беггінса з трилогії Хоббіт. Для ролику взяли сцену з першої частини Хоббіт: Несподівана подорож, де саме обігрувалася тема контракту.
Treårskontrakt i United – Solskjær skal ut på nye eventyr! pic.twitter.com/hB7dnMy4VM
— TV 2 Sporten (@2sporten) 28 марта 2019 г.
Раніше фанати помітили схожість Сульшера з актором Енді Серкісом, який зіграв у Хоббіті та Володарі перснів роль Голлума.
Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер затверджений на посту головного тренера Манчестер Юнайтед.