Норвезький телеканал оголосив про підписання контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед сценою з фільма Хоббіт: Несподівана подорож.

Норвежський телеканал TV2 дотепно відреагував на підписання нового контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед.

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Головний тренер червоних дияволів постав в образі хобіта Більбо Беггінса з трилогії Хоббіт. Для ролику взяли сцену з першої частини Хоббіт: Несподівана подорож, де саме обігрувалася тема контракту.

Treårskontrakt i United – Solskjær skal ut på nye eventyr! pic.twitter.com/hB7dnMy4VM — TV 2 Sporten (@2sporten) 28 марта 2019 г.

Раніше фанати помітили схожість Сульшера з актором Енді Серкісом, який зіграв у Хоббіті та Володарі перснів роль Голлума.

Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер затверджений на посту головного тренера Манчестер Юнайтед.