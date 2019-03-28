PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Сульшер в образі Більбо очолив МЮ: телеканал оголосив про контракт сценою з Хоббіта

Норвезький телеканал оголосив про підписання контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед сценою з фільма Хоббіт: Несподівана подорож.

Сульшер Хоббит

Норвежський телеканал TV2 дотепно відреагував на підписання нового контракту Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед.

Читайте: Фанати нагородили Оскаром голкіпера Челсі

Головний тренер червоних дияволів постав в образі хобіта Більбо Беггінса з трилогії Хоббіт. Для ролику взяли сцену з першої частини Хоббіт: Несподівана подорож, де саме обігрувалася тема контракту.

Раніше фанати помітили схожість Сульшера з актором Енді Серкісом, який зіграв у Хоббіті та Володарі перснів роль Голлума.

Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер затверджений на посту головного тренера Манчестер Юнайтед.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нового контракту з Сульшером
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/2019
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: коли та де дивитися
Такого не було 10 років! 4 клуби АПЛ вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19
Серіал Володар перстнів від Amazon стане приквелом
Лінгард ледь не збожеволів, святкуючи гол Рашфорда у ворота ПСЖ
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у ПСЖ і вийшов до чвертьфіналу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка