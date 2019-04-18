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Факти / Спорт

Рома заборонила фотографуватися футболістам з репером Дрейком через забобони

Керівництво Роми повірило в прикмету, згідно з якою спільні фотографії з репером Дрейком приносять невдачі.

Репер Дрейк

Футболістам італійської Роми заборонили робити спільні фото з канадським репером Дрейком.

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Керівництво клубу повірило у так зване “прокляття Дрейка”, за яким спільні фото з репером віщують поразки для клубу.

— Всім футболістам Роми заборонено фотографуватися з Дрейком до кінця сезону, – йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Для багатьох відомих футболістів спільний знімок з репером не увінчався успіхом. Серед них форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, хавбек дортмундської боруссії Джейдон Санчо, форвард Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг та футболіст Ліверпуля Даніель Старрідж. Після спільного фото з репером футболісти програвали свої наступні матчі.

Раніше футболіста Тоттенгема і збірної Англії Деле Аллі мусульмани звинуватили в пропаганді сатанізму.

Фото: Dreamstime

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