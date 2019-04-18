Керівництво Роми повірило в прикмету, згідно з якою спільні фотографії з репером Дрейком приносять невдачі.
Футболістам італійської Роми заборонили робити спільні фото з канадським репером Дрейком.
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Керівництво клубу повірило у так зване “прокляття Дрейка”, за яким спільні фото з репером віщують поразки для клубу.
— Всім футболістам Роми заборонено фотографуватися з Дрейком до кінця сезону, – йдеться в офіційному повідомленні клубу.
All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season
— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.
Для багатьох відомих футболістів спільний знімок з репером не увінчався успіхом. Серед них форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, хавбек дортмундської боруссії Джейдон Санчо, форвард Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг та футболіст Ліверпуля Даніель Старрідж. Після спільного фото з репером футболісти програвали свої наступні матчі.
Drake effect pic.twitter.com/eHzbGvUsh2
— jimoh z friday (@Riczben) 15 апреля 2019 г.
Раніше футболіста Тоттенгема і збірної Англії Деле Аллі мусульмани звинуватили в пропаганді сатанізму.