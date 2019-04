Футболістам італійської Роми заборонили робити спільні фото з канадським репером Дрейком.

Керівництво клубу повірило у так зване “прокляття Дрейка”, за яким спільні фото з репером віщують поразки для клубу.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season

— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.