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Факты / Спорт

Лига наций: календарь и результаты плей-офф раунда

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей раунда плей-офф Лиги наций.

Лига наций календарь

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в португальских городах Порту и Гимарайнш.

В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также национальные команды Англии и Нидерландов.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Четверка участников турнира в Португалии была определена по итогам выступления команд в лиге A.

Лига наций-2018/19

1/2 финала

5 июня
Порту, стадион Драгау
21:45  Португалия 3:1  Швейцария
6 июня
Гимарайш, стадион Афонсу Энрикеш
21:45  Нидерланды 3:1  Англия

Матч за 3-е место

9 июня
Гимарайш, стадион Афонсу Энрикеш
16:00  Швейцария _:_  Англия

ФИНАЛ

9 июня
Порту, стадион Драгау
21:45  Португалия _:_  Нидерланды

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Dreamstime

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