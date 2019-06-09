PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Росію позбавили чемпіонату світу з легкої атлетики

Міжнародна федерація легкої атлетики залишила у силі покарання за допінг для збірної Росії, через яке вона знову пропустить чемпіонат світу.

Росію позбавили чемпіонату світу з легкої атлетики

Російські легкоатлети пропустять чемпіонат світу 2019 року у Досі.

Така санкція загрожує через те, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій залишила у силі покарання за допінг для збірної Росії.

Спортсмени не змагалися з листопада 2015 року після розкриття допінгових махінацій, які спонсорувала держава.

Чемпіонат світу відбудеться з 28 вересня по 6 жовтня.

Читайте: Стрибок супермена приніс перемогу американському легкоатлету у забігу

Зазначимо, що за правилами IAAF, російські спортсмени не можуть змагатися під нейтральним прапором.

Нагадаємо, російський біатлоніст Антон Шипулін оголосив про завершення своєї кар’єри після допінг-скандалу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Сочі зіткнулися два автобуси з туристами: десятки постраждалих
Суд відправив журналіста Медузи Голунова під домашній арешт
Переламані ребра і струс мозку – лікар про стан журналіста Голунова
Війна на Донбасі: 5 причин, чому Росія не збирається миритися
Журналіста Медузи Івана Голунова затримали у Москві з наркотиками
Росія не бачить сенсу у розширенні нормандського формату – Пєсков
Росія може вийти з договору з США про наступальне озброєння
У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкорн
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка