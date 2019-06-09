Міжнародна федерація легкої атлетики залишила у силі покарання за допінг для збірної Росії, через яке вона знову пропустить чемпіонат світу.
Російські легкоатлети пропустять чемпіонат світу 2019 року у Досі.
Така санкція загрожує через те, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій залишила у силі покарання за допінг для збірної Росії.
Спортсмени не змагалися з листопада 2015 року після розкриття допінгових махінацій, які спонсорувала держава.
Чемпіонат світу відбудеться з 28 вересня по 6 жовтня.
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Зазначимо, що за правилами IAAF, російські спортсмени не можуть змагатися під нейтральним прапором.
Нагадаємо, російський біатлоніст Антон Шипулін оголосив про завершення своєї кар’єри після допінг-скандалу.