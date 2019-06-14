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Факти / Спорт

Син російського хокеїста вбив матір на очах молодшого брата

Син колишнього воротаря збірної Росії Максима Соколова вбив власну матір, хотів вбити брата, а потім намагався покінчити життя самогубством.

Максим Соколов младший

Дружина колишнього воротаря СКА та збірної Росії Максима Соколова була знайдена мертвою під Санкт-Петербургом.

У селищі Романівка, яке знаходиться у Ленінградській області, старший син Соколова – 18-річний Максим, який є воротарем СКА-1946, зарізав власну матір.

Хлопець з ножем вбіг в кімнату молодшого брата Арсенія зі словами Я тебе вб’ю. Молодший зумів вирватися та втекти до сусіда, який відреагував на крики та прибіг у будинок Соколових. Коли вони зайшли у дім, то побачили закривавлене тіло дружини Максима Соколова.

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18-річний Максим лежав неподалік весь у крові. Арсеній, побачивши мертву матір, накинувся з ножем на брата та завдав йому кілька ударів у груди та шию. Перед цим, Максим намагався скоїти самогубство.

Наразі старший син перебуває у реанімації. Молодшого сина Соколова затримали після допиту і він також є одним із підозрюваних у вбивстві жінки. На допиті він розповів, що Максим готував ритуальне вбивство себе та всієї сім’ї ще тиждень тому.

За однією з версій, які відпрацьовують слідчі, 15-річний Арсеній міг напасти з ножем на матір і поранити старшого брата.

Нагадаємо, у російському Тольятті знайшли вбитою 16-річну віце-чемпіонку Росії з плавання Сафію Аскарову.

Джерело: Чемпионат

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