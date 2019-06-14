Сын бывшего вратаря сборной России Максима Соколова убил собственную мать, хотел убить брата, а затем пытался покончить жизнь самоубийством.

Жена бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова была найдена мертвой под Санкт-Петербургом.

В поселке Романовка, которое находится в Ленинградской области, старший сын Соколова – 18-летний Максим, который является вратарем СКА-1946, зарезал собственную мать.

Парень с ножом вбежал в комнату младшего брата Арсения со словами Я тебя убью. Младший сумел вырваться и убежать к соседу, который отреагировал на крики и прибежал в дом Соколовых. Когда они зашли в дом, то увидели окровавленное тело жены Максима Соколова.

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18-летний Максим лежал неподалеку весь в крови. Арсений, увидев мертвую мать, набросился с ножом на брата и нанес ему несколько ударов в грудь и шею. Перед этим, Максим пытался совершить самоубийство.

Сейчас старший сын находится в реанимации. Младшего сына Соколова задержали после допроса и он также является одним из подозреваемых в убийстве женщины. На допросе он рассказал, что Максим готовил ритуальное убийство себя и всей семьи еще неделю назад.

По одной из версий, которую отрабатывают следователи, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата.

Напомним, в российском Тольятти нашли убитой 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию Сафию Аскаров.