Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) може стати банкротом, якщо її виключать з МОК.

Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) може стати банкрутом.

Наступного тижня відбудеться засідання Міжнародного олімпійського комітету, на якому членство AIBA та МОК, скоріш за все, буде призупинено.

В такому випадку, AIBA остаточно втратить право на організацію Олімпійського турніру з боксу і позбудеться доходів в розмірі $17,5 млн, що спричинить її до банкрутства.

Виконавчий директор AIBA Том Вірджетс зазначив, що організація буде неплатоспроможною, якщо члени МОК припинять з ними співпрацю.

Читайте: В Японії стартував продаж квитків на Олімпіаду-2020

Нині на рахунку організації залишилося лише $400 тис.

Рада МОК минулого місяця рекомендувала виключити AIBA після призначення комісії з розслідування її фінансів, управління та цілісності суддівства. Ключовим фактором такого рішення стало обрання росіянина Гафура Рахімова на посаду президента, якого спецслужби США звинувачують у створенні картелю та наркоторгівлі у Середній Азії.

Нині МОК працює над новою програмою кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо.

Раніше повідомлялося, що МОК заморозив плани з проведення боксерського турніру на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.

Фото: AIBA