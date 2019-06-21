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Факти / Світ

Протести у Грузії: опозиція висунула три вимоги до влади

У Тбілісі почалася друга хвиля протестів. Опозиційні партії висунули три вимоги до чинної влади.

Протести в Тбілісі

Опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.

Перша вимога опозиції – відставка міністра внутрішніх справ Грузії. Друга вимога — звільнення затриманих громадян, третя — початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

– Вимога про відставку Гахарії (міністра внутрішніх справ. – Ред.) залишається в силі. Гахарія обов’язково повинен піти у відставку.

Розпочати кримінальне розслідування у зв’язку з фактами незаконного затримання, а також негайно звільнити незаконно затриманих наших співгромадян, — заявила політичний секретар Республіканської партії Тамар Кордзая.

Читайте: Спікер парламенту Грузії пішов у відставку

Дивіться онлайн мітинг опозиції у Тбілісі в п’ятницю, 21 червня.

Нагадаємо, протести у Грузії розпочалися увечері 20 червня, на яких народ виступив проти російських окупантів. Факти ICTV зібрали хронологію протестів в Грузії і найважливішу інформацію на даний момент.

Джерело: Новини-Грузія

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