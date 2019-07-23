PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ібрагімович зламав супернику вилицю в матчі MLS

Футболіст Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович під час матчу американської Вищої ліги зламав вилицю супернику.

Златан Ибрагимович

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович у матчі проти Лос-Анджелеса вдарив ліктем в обличчя захисника Мохаммеда Ель-Моніра.

Читайте: Ібрагімович відіграв матч з помилкою у прізвищі на футболці

У результаті зіткнення лівійський футболіст отримав перелом вилиці і невдовзі перенесе операцію.

Сам матч закінчився перемогою Гелаксі над Лос-Анджелесом з рахунком 3:2. Хут-трик у матчі на рахунку Ібрагімовича.

Раніше Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ESPY Award 2019: Мессі, Федерер та Ібрагімович серед лауреатів
Ібрагімович відіграв матч з помилкою у прізвищі на футболці
Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу
Ібрагімович заробив і реалізував два пенальті у матчі MLS
Поцілував Златана в губи і отримав в щелепу! Екс-гравець Аякса поплатився за жарт над Іброю
Шедевр! Ібрагімович забив найкращий гол сезону в MLS
Можемо все: Ібрагімович вийшов на лід під час матчу НХЛ
Найкраща команда світу! Ібрагімович здійснив мрію врятованих з печери дітей
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка