Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович у матчі проти Лос-Анджелеса вдарив ліктем в обличчя захисника Мохаммеда Ель-Моніра.

У результаті зіткнення лівійський футболіст отримав перелом вилиці і невдовзі перенесе операцію.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K

— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019