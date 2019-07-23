Футболіст Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович під час матчу американської Вищої ліги зламав вилицю супернику.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович у матчі проти Лос-Анджелеса вдарив ліктем в обличчя захисника Мохаммеда Ель-Моніра.

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У результаті зіткнення лівійський футболіст отримав перелом вилиці і невдовзі перенесе операцію.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019

Сам матч закінчився перемогою Гелаксі над Лос-Анджелесом з рахунком 3:2. Хут-трик у матчі на рахунку Ібрагімовича.

Раніше Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу.