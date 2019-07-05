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Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович оформив дубль у матчі MLS проти Торонто.

Златан Ибрагимович

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович відзначився дублем у матчі чемпіонату MLS проти Торонто.

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37-річний футболіст відкрив рахунок у матчі аж на 70-й хвилині, відправивши м’яч у сітку воріт суперника головою.

Ібра подвоїв рахунок за дві хвилини до кінця основного часу після того, як партнери вивели його один на один — швед без шансів розстріляв сітку воріт суперника.

— Гру закінчено, коли Ібра каже, що вона закінчена, – таким коментарем підписав відео голу Twitter Гелаксі.

Вже після матчу Ібрагімович вирішив приєднатися до вірусного флешмобу #BottleCupChallenge і блискуче впорався з завданням. Ібра передав естафету футболісту Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Голи Златана стали єдиними у грі. В 15 матчах чемпіонату швед розписався у воротах суперника 13 разів.

До речі, дружина футболіста Миколи Морозюка приєдналася до челенджу #BottleCapChallenge, відкривши пляшку грудьми.

Фото: Dreamstime

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