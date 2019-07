Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович оформив дубль у матчі MLS проти Торонто.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович відзначився дублем у матчі чемпіонату MLS проти Торонто.

37-річний футболіст відкрив рахунок у матчі аж на 70-й хвилині, відправивши м’яч у сітку воріт суперника головою.

@efrain_alvarez1 @Ibra_official. The combo we’ve all been waiting for. #LAvTOR pic.twitter.com/MDOYzvrpfc — LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.

Ібра подвоїв рахунок за дві хвилини до кінця основного часу після того, як партнери вивели його один на один — швед без шансів розстріляв сітку воріт суперника.

— Гру закінчено, коли Ібра каже, що вона закінчена, – таким коментарем підписав відео голу Twitter Гелаксі.

The game is over when @Ibra_official says it’s over. GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp — LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.

Вже після матчу Ібрагімович вирішив приєднатися до вірусного флешмобу #BottleCupChallenge і блискуче впорався з завданням. Ібра передав естафету футболісту Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Sprakforalla (Zoran) you are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallange pic.twitter.com/r2cPxXa9tH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 5 июля 2019 г.

Голи Златана стали єдиними у грі. В 15 матчах чемпіонату швед розписався у воротах суперника 13 разів.

До речі, дружина футболіста Миколи Морозюка приєдналася до челенджу #BottleCapChallenge, відкривши пляшку грудьми.