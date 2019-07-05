Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович оформив дубль у матчі MLS проти Торонто.
Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович відзначився дублем у матчі чемпіонату MLS проти Торонто.
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37-річний футболіст відкрив рахунок у матчі аж на 70-й хвилині, відправивши м’яч у сітку воріт суперника головою.
@efrain_alvarez1 @Ibra_official.
The combo we’ve all been waiting for. #LAvTOR pic.twitter.com/MDOYzvrpfc
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.
Ібра подвоїв рахунок за дві хвилини до кінця основного часу після того, як партнери вивели його один на один — швед без шансів розстріляв сітку воріт суперника.
— Гру закінчено, коли Ібра каже, що вона закінчена, – таким коментарем підписав відео голу Twitter Гелаксі.
The game is over when @Ibra_official says it’s over.
GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.
Вже після матчу Ібрагімович вирішив приєднатися до вірусного флешмобу #BottleCupChallenge і блискуче впорався з завданням. Ібра передав естафету футболісту Манчестер Юнайтед Полю Погба.
Sprakforalla (Zoran) you are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallange pic.twitter.com/r2cPxXa9tH
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 5 июля 2019 г.
Голи Златана стали єдиними у грі. В 15 матчах чемпіонату швед розписався у воротах суперника 13 разів.
До речі, дружина футболіста Миколи Морозюка приєдналася до челенджу #BottleCapChallenge, відкривши пляшку грудьми.