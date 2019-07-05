Златан Ібрагімович відіграв матч проти Торонто в MLS з помилкою у своєму прізвищі на футболці.
Виробник форми Лос-Анджелес Гелаксі помилився в написанні прізвища головної зірки клубу – шведського форварда Златана Ібрагімовича.
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37-річний гравець провів матч проти Торонто в MLS у футболці, на задню частину якої було нанесено напис Irbahimovic замість Ibrahimovic.
Well that’s awkward..#Irbahimovic #LAvTOR #TFCLive pic.twitter.com/ONDHAjEfmo
— Marco D’Onofrio (@Kubani7) 5 июля 2019 г.
Одрук у прізвищі не завадив Златану відзначитися дублем у матчі і здобути перемогу у зустрічі.