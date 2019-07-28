Український спортсмен Михайло Романчук став срібним призером Чемпіонату світу з плавання у Кванджу.

Українець Михайло Романчук показав другий результат – 14.37,63 на дистанції 1500 м вільним стилем – на Чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Він поступився Веллброку з Німеччини (14.36,54) та випередив італійця Палтріньєрі (14.38,75).

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Нагадаємо, у грудні 2018 року Михайло Романчук здобув перемогу у фінальному запливі на 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді у китайському Ханчжоу.

Джерело: НОК України

Фото: Михайло Романчук