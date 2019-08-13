Напередодні матчу за Суперкубок УЄФА Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити других половинок футболістів Ліверпуля та Челсі.

Футболісти Ліверпуля і Челсі готуються розіграти чисто англійський матч за Суперкубок УЄФА, який відбудеться у Стамбулі на Водафон Парк 14 серпня. Вболівальники вже обговорили всі шанси і розклади і знаходяться в очікуванні гри.

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Букмекери ж схиляють шальки терезів у матчі на користь чинного переможця Ліги чемпіонів — Ліверпуля, встановивши відповідні коефіцієнти. Також, ми вже розповідали, де подивитися поєдинок мерсисайдців та аристократів у прямому ефірі.

Факти ICTV пропонують виявити переможця в іншому протистоянні – у кого сексапільніші дружини та подруги – у гравців Ліверпуля чи Челсі? Вирішувати вам!