Масштабне дослідження вказало справжню причину ожиріння й розвінчало поширені міфи

Команда вчених з Університету Дьюка (Північна Кароліна) у своєму дослідженні визначила справжню причину ожиріння та спростувала поширений міф про те, що головною проблемою є малорухливий спосіб життя.

Справжня причина ожиріння: що з’ясували вчені

Щоб пояснити це питання, були проаналізовані дані про метаболізм і енерговитрати понад 4 тис. чоловіків і жінок, які проживають в різних країнах і мають широкий спектр соціально-економічних умов.

Дослідники вирішили дізнатися, скільки калорій люди з різних культур спалюють протягом дня.

Зараз дивляться

Десятиліттями існувала думка, що люди у високорозвинених країнах, наприклад, у США, ведуть відносно сидячий спосіб життя, тому спалюють набагато менше калорій, ніж жителі індустріально розвинених країн. Саме з цієї причини підвищується ризик ожиріння.

Однак, нове дослідження спростовує це припущення. Виявилося, що згідно з результатами, американці, європейці та жителі інших розвинених країн витрачають стільки ж калорій, скільки фермери або пастухи, які мають власне господарство і живуть в менш індустріалізованих країнах.

Провідний автор даного дослідження, професор еволюційної антропології та глобального охорони здоров’я в Університеті Дьюка в Північній Кароліні Герман Понтцер заявив, що цей несподіваний висновок означає, що малорухливий спосіб життя не є основною причиною ожиріння в США та інших країнах.

– У сфері охорони здоров’я все ще точаться жваві дебати про роль дієти та активності у розвитку ожиріння, – зазначив Понтцер.

Однак, як показало дослідження, в цілому загальні щоденні енерговитрати 4 213 осіб були досить схожими, незалежно від місця проживання та способу життя.

Понтцер, як вказує видання, висунув припущення, що наш мозок і тіло пильно стежать за загальними енергетичними витратами, утримуючи їх у вузькому діапазоні.

Тому, вважає дослідник, причина ожиріння не в тому, що людина протягом дня мало рухається. Навіть якщо буде збільшена фізична активність, це навряд чи вплине на рівень ожиріння.

Головна причина надмірної ваги – їжа. У дослідженні зазначено, що люди або споживають занадто багато їжі, або ж вона не корисна. Тобто, в таких продуктах у складі є добавки, ароматизатори, барвники, консерванти тощо.

Однак, Понтцер підкреслив, що результати дослідження не свідчать про те, що фізичні вправи не корисні. Для боротьби з ожирінням більш ефективною буде дієта і вживання корисних продуктів.

Джерело : The Washington Post

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