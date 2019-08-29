Для мадридського Реала новий сезон-2019/20 розпочався з епідемії травм.

10 липня мадридський Реал розпочав підготовку до сезону-2019/20.

З того дня гравці галактикос отримують травми під час тренувань в середньому один раз в 5 днів.

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У лазареті в різний час перебували: Браім Діас (двічі), Марко Асенсіо, Ферлан Менді, Лука Йович, Тібо Куртуа, Родріго Гоес, Еден Азар, Хамес Родрігес, Едер Мілітао та Іско.

У двох стартових турах іспанської Прімери Реал обіграв Сельту та розписав нічию з Вальядолідом.

До речі, ПСЖ відхилив нову пропозицію Барселони щодо трансфера Неймара.