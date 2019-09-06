Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.
Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.
Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.
Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020
Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англія
|2
|2
|0
|0
|10
|1
|6
|2.
|Чехія
|3
|1
|0
|1
|5
|6
|6
|3.
|Косово
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|5
|4.
|Чорногорія
|4
|0
|2
|2
|3
|10
|2
|5.
|Болгарія
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|2
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгарія
|1:1
|Чорногорія
|21:45
|Косово
|1:1
|Болгарія
|21:45
|Англія
|5:0
|Чехія
|21:45
|Чорногорія
|1:5
|Англія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Чорногорія
|1:1
|Косово
|21:45
|Болгарія
|2:3
|Косово
|21:45
|Чехія
|2:1
|Болгарія
|21:45
|Чехія
|3:0
|Чорногорія
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|16:00
|Косово
|_:_
|Чехія
|21:45
|Англія
|_:_
|Косово
|19:00
|Англія
|_:_
|Болгарія
|21:45
|Чорногорія
|_:_
|Чехія
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Україна
|4
|3
|1
|0
|8
|1
|10
|2.
|Люксембург
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|4
|3.
|Сербія
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|4
|4.
|Португалія
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|5.
|Литва
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|1
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|2:1
|Литва
|21:45
|Люксембург
|1:2
|Україна
|21:45
|Португалія
|0:0
|Україна
|21:45
|Португалія
|1:1
|Сербія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Литва
|1:1
|Люксембург
|21:45
|Сербія
|4:1
|Литва
|21:45
|Україна
|5:0
|Сербія
|21:45
|Україна
|1:0
|Люксембург
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|19:00
|Литва
|_:_
|Україна
|21:45
|Литва
|_:_
|Португалія
|21:45
|Сербія
|_:_
|Португалія
|21:45
|Люксембург
|_:_
|Сербія
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Пн.Ірландія
|4
|4
|0
|0
|7
|2
|12
|2.
|Німеччина
|3
|3
|0
|0
|13
|2
|9
|3.
|Нідерланди
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|3
|4.
|Білорусь
|4
|0
|0
|4
|1
|9
|0
|5.
|Естонія
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нідерланди
|4:0
|Білорусь
|21:45
|Нідерланди
|2:3
|Німеччина
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:0
|Естонія
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:1
|Білорусь
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|21:45
|Естонія
|1:2
|Пн.Ірландія
|21:45
|Білорусь
|0:1
|Пн.Ірландія
|21:45
|Білорусь
|0:2
|Німеччина
|21:45
|Німеччина
|8:0
|Естонія
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Німеччина
|_:_
|Нідерланди
|21:45
|Пн.Ірландія
|_:_
|Німеччина
|21:45
|Естонія
|_:_
|Білорусь
|21:45
|Естонія
|_:_
|Нідерланди
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ірландія
|5
|3
|2
|0
|6
|2
|11
|2.
|Данія
|4
|2
|2
|0
|15
|5
|8
|3.
|Швейцарія
|3
|1
|2
|0
|6
|4
|5
|4.
|Грузія
|4
|1
|0
|3
|4
|8
|3
|5.
|Гібралтар
|4
|0
|0
|4
|0
|12
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузія
|0:2
|Швейцарія
|21:45
|Ірландія
|1:0
|Грузія
|19:00
|Гібралтар
|0:1
|Ірландія
|21:45
|Швейцарія
|3:3
|Данія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|19:00
|Грузія
|3:0
|Гібралтар
|21:45
|Ірландія
|2:0
|Гібралтар
|21:45
|Данія
|1:1
|Ірландія
|21:45
|Данія
|5:1
|Грузія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|21:45
|Гібралтар
|0:6
|Данія
|19:00
|Грузія
|_:_
|Данія
|21:45
|Ірландія
|1:1
|Швейцарія
|19:00
|Швецарія
|_:_
|Гібралтар
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Угорщина
|4
|3
|0
|1
|6
|4
|9
|2.
|Словаччина
|3
|2
|0
|1
|7
|2
|6
|3.
|Хорватія
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|6
|4.
|Вельс
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|3
|5.
|Азербайджан
|3
|0
|0
|3
|3
|10
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватія
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Вельс
|1:0
|Словаччина
|21:45
|Словаччина
|2:0
|Угорщина
|19:00
|Угорщина
|2:1
|Хорватія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Хорватія
|2:1
|Вельс
|19:00
|Азербайджан
|1:5
|Словаччина
|19:00
|Азербайджан
|1:3
|Угорщина
|21:45
|Угорщина
|1:0
|Вельс
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Словаччина
|_:_
|Хорватія
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Хорватія
|21:45
|Вельс
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|Угорщина
|_:_
|Словаччина
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Іспанія
|5
|5
|0
|0
|13
|3
|15
|2.
|Швеція
|5
|3
|1
|1
|12
|7
|10
|3.
|Норвегія
|5
|2
|2
|1
|10
|7
|8
|4.
|Румунія
|5
|2
|1
|2
|12
|7
|7
|5.
|Мальта
|5
|1
|0
|4
|2
|12
|3
|6.
|Фарерські о-ви
|5
|0
|0
|5
|3
|16
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|2:1
|Фарери
|21:45
|Мальта
|0:2
|Іспанія
|19:00
|Швеція
|2:1
|Румунія
|21:45
|Норвегія
|3:3
|Швеція
|21:45
|Іспанія
|2:1
|Норвегія
|21:45
|Румунія
|4:1
|Фарери
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Норвегія
|2:2
|Румунія
|21:45
|Іспанія
|3:0
|Швеція
|21:45
|Фарери
|1:4
|Іспанія
|21:45
|Мальта
|0:4
|Румунія
|21:45
|Швеція
|3:0
|Мальта
|21:45
|Фарери
|0:2
|Норвегія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|21:45
|Норвегія
|2:0
|Мальта
|16:00
|Фарери
|_:_
|Іспанія
|21:45
|Румунія
|1:2
|Іспанія
|19:00
|Румунія
|_:_
|Мальта
|21:45
|Фарери
|0:4
|Швеція
|21:45
|Швеція
|_:_
|Норвегія
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Польща
|4
|4
|0
|0
|8
|0
|12
|2.
|Ізраїль
|5
|2
|2
|1
|9
|8
|8
|3.
|Австрія
|4
|2
|0
|2
|7
|6
|6
|4.
|Македонія
|5
|1
|2
|2
|6
|8
|5
|5.
|Словенія
|4
|1
|2
|1
|7
|3
|5
|6.
|Латвія
|4
|0
|0
|4
|1
|13
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрія
|0:1
|Польща
|19:00
|Ізраїль
|4:2
|Австрія
|21:45
|Ізраїль
|1:1
|Словенія
|21:45
|Польща
|2:0
|Латвія
|21:45
|Македонія
|3:1
|Латвія
|21:45
|Словенія
|1:1
|Македонія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Австрія
|1:0
|Словенія
|21:45
|Латвія
|0:5
|Словенія
|21:45
|Латвія
|0:3
|Ізраїль
|21:45
|Польща
|4:0
|Ізраїль
|21:45
|Македонія
|0:1
|Польща
|21:45
|Македонія
|1:4
|Австрія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Ізраїль
|1:1
|Македонія
|21:45
|Латвія
|_:_
|Македонія
|5 тур. 6.09
|21:45
|Польща
|_:_
|Австрія
|21:45
|Австрія
|_:_
|Латвія
|21:45
|Словенія
|_:_
|Ізраїль
|21:45
|Словенія
|_:_
|Польща
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Франція
|4
|3
|0
|1
|12
|3
|9
|2.
|Туреччина
|4
|3
|0
|1
|9
|2
|9
|3.
|Ісландія
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|9
|4.
|Албанія
|4
|2
|0
|2
|5
|3
|6
|5.
|Молдова
|4
|1
|0
|3
|2
|10
|3
|6.
|Андорра
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албанія
|0:2
|Туреччина
|19:00
|Туреччина
|4:0
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Ісландія
|21:45
|Андорра
|0:3
|Албанія
|21:45
|Молдова
|1:4
|Франція
|21:45
|Франція
|4:0
|Ісландія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Ісландія
|1:0
|Албанія
|21:45
|Албанія
|2:0
|Молдова
|19:00
|Молдова
|1:0
|Андорра
|21:45
|Андорра
|0:4
|Франція
|21:45
|Туреччина
|2:0
|Франція
|21:45
|Ісландія
|2:1
|Туреччина
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|19:00
|Ісландія
|_:_
|Молдова
|21:45
|Албанія
|_:_
|Ісландія
|21:45
|Туреччина
|_:_
|Андорра
|21:45
|Молдова
|_:_
|Туреччина
|21:45
|Франція
|_:_
|Албанія
|21:45
|Франція
|_:_
|Андорра
Група I
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгія
|4
|4
|0
|0
|11
|1
|12
|2.
|Росія
|4
|3
|0
|1
|15
|3
|9
|3.
|Казахстан
|4
|2
|0
|2
|7
|7
|6
|4.
|Шотландія
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|6
|5.
|Кіпр
|4
|1
|0
|3
|6
|5
|3
|6.
|Сан-Марино
|4
|0
|0
|4
|0
|20
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландія
|16:00
|Казахстан
|0:4
|Росія
|19:00
|Кіпр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|0:2
|Шотландія
|21:45
|Бельгія
|3:1
|Росія
|21:45
|Кіпр
|0:2
|Бельгія
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Росія
|9:0
|Сан-Марино
|17:00
|Казахстан
|4:0
|Сан-Марино
|21:45
|Бельгія
|3:0
|Казахстан
|21:45
|Бельгія
|3:0
|Шотландія
|21:45
|Шотландія
|2:1
|Кіпр
|21:45
|Росія
|1:0
|Кіпр
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Кіпр
|_:_
|Казахстан
|21:45
|Росія
|_:_
|Казахстан
|21:45
|Сан-Марино
|_:_
|Бельгія
|21:45
|Сан-Марино
|_:_
|Кіпр
|21:45
|Шотландія
|_:_
|Росія
|21:45
|Шотландія
|_:_
|Бельгія
Група J
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Італія
|5
|5
|0
|0
|16
|2
|15
|2.
|Фінляндія
|5
|4
|0
|1
|7
|2
|12
|3.
|Боснія і Герцеговина
|5
|2
|1
|2
|10
|7
|7
|4.
|Вірменія
|5
|2
|0
|3
|8
|9
|6
|5.
|Греція
|5
|1
|1
|3
|6
|9
|4
|6.
|Ліхтенштейн
|5
|0
|0
|5
|0
|18
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Італія
|2:0
|Фінляндія
|19:00
|Вірменія
|0:2
|Фінляндія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:1
|Вірменія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:2
|Греція
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:2
|Греція
|21:45
|Італія
|6:0
|Ліхтенштейн
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Вірменія
|3:0
|Ліхтенштейн
|21:45
|Греція
|2:3
|Вірменія
|19:00
|Фінляндія
|2:0
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Італія
|2:1
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Греція
|0:3
|Італія
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:2
|Фінляндія
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|19:00
|Вірменія
|1:3
|Італія
|19:00
|Вірменія
|_:_
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|5:0
|Ліхтенштейн
|21:45
|Греція
|_:_
|Ліхтенштейн
|21:45
|Фінляндія
|1:0
|Греція
|21:45
|Фінляндія
|_:_
|Італія
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