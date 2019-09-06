Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Англія 2 2 0 0 10 1 6 2. Чехія 3 1 0 1 5 6 6 3. Косово 3 1 2 0 5 4 5 4. Чорногорія 4 0 2 2 3 10 2 5. Болгарія 4 0 2 2 5 7 2

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія 21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово 21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 16:00 Косово _:_ Чехія 21:45 Англія _:_ Косово 19:00 Англія _:_ Болгарія 21:45 Чорногорія _:_ Чехія

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Україна 4 3 1 0 8 1 10 2. Люксембург 4 1 1 2 4 5 4 3. Сербія 3 1 1 1 5 7 4 4. Португалія 2 0 2 0 1 1 2 5. Литва 3 0 1 2 3 7 1

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна 21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва 21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 19:00 Литва _:_ Україна 21:45 Литва _:_ Португалія 21:45 Сербія _:_ Португалія 21:45 Люксембург _:_ Сербія

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Пн.Ірландія 4 4 0 0 7 2 12 2. Німеччина 3 3 0 0 13 2 9 3. Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3 4. Білорусь 4 0 0 4 1 9 0 5. Естонія 3 0 0 3 1 12 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина 21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Німеччина _:_ Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія _:_ Німеччина 21:45 Естонія _:_ Білорусь 21:45 Естонія _:_ Нідерланди

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ірландія 5 3 2 0 6 2 11 2. Данія 4 2 2 0 15 5 8 3. Швейцарія 3 1 2 0 6 4 5 4. Грузія 4 1 0 3 4 8 3 5. Гібралтар 4 0 0 4 0 12 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія 19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар 21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія _:_ Данія 21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швецарія _:_ Гібралтар

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Угорщина 4 3 0 1 6 4 9 2. Словаччина 3 2 0 1 7 2 6 3. Хорватія 3 2 0 1 5 4 6 4. Вельс 3 1 0 2 2 3 3 5. Азербайджан 3 0 0 3 3 10 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина 21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина 19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Словаччина _:_ Хорватія 19:00 Азербайджан _:_ Хорватія 21:45 Вельс _:_ Азербайджан 21:45 Угорщина _:_ Словаччина

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Іспанія 5 5 0 0 13 3 15 2. Швеція 5 3 1 1 12 7 10 3. Норвегія 5 2 2 1 10 7 8 4. Румунія 5 2 1 2 12 7 7 5. Мальта 5 1 0 4 2 12 3 6. Фарерські о-ви 5 0 0 5 3 16 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія 19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція 21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція 21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія 21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Фарери _:_ Іспанія 21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Румунія _:_ Мальта 21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція _:_ Норвегія

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Польща 4 4 0 0 8 0 12 2. Ізраїль 5 2 2 1 9 8 8 3. Австрія 4 2 0 2 7 6 6 4. Македонія 5 1 2 2 6 8 5 5. Словенія 4 1 2 1 7 3 5 6. Латвія 4 0 0 4 1 13 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія 21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія 21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія 3 тур. 7.06 4 тур. 10.06 21:45 Австрія 1:0 Словенія 21:45 Латвія 0:5 Словенія 21:45 Латвія 0:3 Ізраїль 21:45 Польща 4:0 Ізраїль 21:45 Македонія 0:1 Польща 21:45 Македонія 1:4 Австрія 5 тур. 5.09 6 тур. 9.09 21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія _:_ Македонія 5 тур. 6.09 21:45 Польща _:_ Австрія 21:45 Австрія _:_ Латвія 21:45 Словенія _:_ Ізраїль 21:45 Словенія _:_ Польща

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Франція 4 3 0 1 12 3 9 2. Туреччина 4 3 0 1 9 2 9 3. Ісландія 4 3 0 1 5 5 9 4. Албанія 4 2 0 2 5 3 6 5. Молдова 4 1 0 3 2 10 3 6. Андорра 4 0 0 4 0 10 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія 21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова 19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція 21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина 5 тур. 7.09 6 тур. 10.09 19:00 Ісландія _:_ Молдова 21:45 Албанія _:_ Ісландія 21:45 Туреччина _:_ Андорра 21:45 Молдова _:_ Туреччина 21:45 Франція _:_ Албанія 21:45 Франція _:_ Андорра

Група I

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 4 4 0 0 11 1 12 2. Росія 4 3 0 1 15 3 9 3. Казахстан 4 2 0 2 7 7 6 4. Шотландія 4 2 0 2 4 7 6 5. Кіпр 4 1 0 3 6 5 3 6. Сан-Марино 4 0 0 4 0 20 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія 19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія 21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино 21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія 21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр 5 тур. 6.09 6 тур. 9.09 21:45 Кіпр _:_ Казахстан 21:45 Росія _:_ Казахстан 21:45 Сан-Марино _:_ Бельгія 21:45 Сан-Марино _:_ Кіпр 21:45 Шотландія _:_ Росія 21:45 Шотландія _:_ Бельгія

Група J

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 5 5 0 0 16 2 15 2. Фінляндія 5 4 0 1 7 2 12 3. Боснія і Герцеговина 5 2 1 2 10 7 7 4. Вірменія 5 2 0 3 8 9 6 5. Греція 5 1 1 3 6 9 4 6. Ліхтенштейн 5 0 0 5 0 18 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн 3 тур. 8.06 4 тур. 11.06 19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія 19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина 21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія 5 тур. 5.09 6 тур. 8.09 19:00 Вірменія 1:3 Італія 19:00 Вірменія _:_ Боснія і Герцеговина 21:45 Боснія і Герцеговина 5:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція _:_ Ліхтенштейн 21:45 Фінляндія 1:0 Греція 21:45 Фінляндія _:_ Італія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.