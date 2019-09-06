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Факти / Спорт

Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 2 2 0 0 10 1 6
2.  Чехія 3 1 0 1 5 6 6
3.  Косово 3 1 2 0 5 4 5
4.  Чорногорія 4 0 2 2 3 10 2
5.  Болгарія 4 0 2 2 5 7 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово
21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово _:_ Чехія 21:45 Англія _:_ Косово
19:00 Англія _:_ Болгарія 21:45 Чорногорія _:_ Чехія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 4 3 1 0 8 1 10
2.  Люксембург 4 1 1 2 4 5 4
3.  Сербія 3 1 1 1 5 7 4
4.  Португалія 2 0 2 0 1 1 2
5.  Литва 3 0 1 2 3 7 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва
21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва _:_ Україна 21:45 Литва _:_ Португалія
21:45 Сербія _:_ Португалія 21:45 Люксембург _:_ Сербія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Пн.Ірландія 4 4 0 0 7 2 12
2.  Німеччина 3 3 0 0 13 2 9
3.  Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3
4.  Білорусь 4 0 0 4 1 9 0
5.  Естонія 3 0 0 3 1 12 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія
21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Німеччина _:_ Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія _:_ Німеччина
21:45 Естонія _:_ Білорусь 21:45 Естонія _:_ Нідерланди

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Ірландія 5 3 2 0 6 2 11
2.  Данія 4 2 2 0 15 5 8
3.  Швейцарія 3 1 2 0 6 4 5
4.  Грузія 4 1 0 3 4 8 3
5.  Гібралтар 4 0 0 4 0 12 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар
21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія _:_ Данія
21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швецарія _:_ Гібралтар

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Угорщина 4 3 0 1 6 4 9
2.  Словаччина 3 2 0 1 7 2 6
3.  Хорватія 3 2 0 1 5 4 6
4.  Вельс 3 1 0 2 2 3 3
5.  Азербайджан 3 0 0 3 3 10 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина
19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словаччина _:_ Хорватія 19:00 Азербайджан _:_ Хорватія
21:45 Вельс _:_ Азербайджан 21:45 Угорщина _:_ Словаччина

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Іспанія 5 5 0 0 13 3 15
2.  Швеція 5 3 1 1 12 7 10
3.  Норвегія 5 2 2 1 10 7 8
4.  Румунія 5 2 1 2 12 7 7
5.  Мальта 5 1 0 4 2 12 3
6.  Фарерські о-ви 5 0 0 5 3 16 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція
21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія
21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Фарери _:_ Іспанія
21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Румунія _:_ Мальта
21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція _:_ Норвегія

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 4 4 0 0 8 0 12
2.   Ізраїль 5 2 2 1 9 8 8
3.   Австрія 4 2 0 2 7 6 6
4.   Македонія 5 1 2 2 6 8 5
5.   Словенія 4 1 2 1 7 3 5
6.   Латвія 4 0 0 4 1 13 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрія 1:0  Словенія  21:45  Латвія 0:5  Словенія
 21:45  Латвія 0:3  Ізраїль  21:45  Польща 4:0  Ізраїль
 21:45  Македонія 0:1  Польща  21:45  Македонія 1:4  Австрія
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія _:_ Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польща _:_ Австрія
21:45 Австрія _:_ Латвія 21:45 Словенія _:_ Ізраїль
21:45 Словенія _:_ Польща

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Франція 4 3 0 1 12 3 9
2.   Туреччина 4 3 0 1 9 2 9
3.   Ісландія 4 3 0 1 5 5 9
4.   Албанія 4 2 0 2 5 3 6
5.   Молдова 4 1 0 3 2 10 3
6.   Андорра 4 0 0 4 0 10 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція
21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Ісландія _:_ Молдова 21:45 Албанія _:_ Ісландія
21:45 Туреччина _:_ Андорра 21:45 Молдова _:_ Туреччина
21:45 Франція _:_ Албанія 21:45 Франція _:_ Андорра

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 4 4 0 0 11 1 12
2.   Росія 4 3 0 1 15 3 9
3.   Казахстан 4 2 0 2 7 7 6
4.   Шотландія 4 2 0 2 4 7 6
5.   Кіпр 4 1 0 3 6 5 3
6.   Сан-Марино 4 0 0 4 0 20 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія
21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кіпр _:_ Казахстан 21:45 Росія _:_ Казахстан
21:45 Сан-Марино _:_ Бельгія 21:45 Сан-Марино _:_ Кіпр
21:45 Шотландія _:_ Росія 21:45 Шотландія _:_ Бельгія

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 5 5 0 0 16 2 15
2.   Фінляндія 5 4 0 1 7 2 12
3.   Боснія і Герцеговина 5 2 1 2 10 7 7
4.   Вірменія 5 2 0 3 8 9 6
5.   Греція 5 1 1 3 6 9 4
6.   Ліхтенштейн 5 0 0 5 0 18 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія
19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина
21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
 19:00 Вірменія  1:3  Італія  19:00  Вірменія  _:_  Боснія і Герцеговина
 21:45 Боснія і Герцеговина  5:0  Ліхтенштейн  21:45  Греція  _:_  Ліхтенштейн
 21:45 Фінляндія  1:0  Греція  21:45  Фінляндія  _:_  Італія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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