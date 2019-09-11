Футболісти київського Динамо зустрілися зі звільненими з російського полону українськими моряками.
Данський легіонер київського Динамо Міккель Дуелунд поділився фото з українськими моряками на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
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Дуелунд позує на фото разом з уругвайцем Карлосом де Пеною. Також на задньому плані можна помітити хорватського захисника Йосіпа Піварича.
— Сьогодні ми зустріли справжніх героїв, – підписав знімок Дуелунд.
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Today we met real heroes of Ukraine сьогодні ми зустріли справжніх героїв Україн
Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією в форматі 35 на 35.
Фото: Mikkel Duelund