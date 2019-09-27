В мережі з’явилося фото нинішнього стану Центрального стадіону Шахтар в окупованому Донецьку.

На Центральному стадіоні в Донецьку Шахтар дебютував у Лізі чемпіонів. Тоді гірники грали проти лондонського Арсенала, італійського Лаціо та празької Спарти.

А у 2003 році арена прийняла 2 матчі національної збірної України: товариську гру проти Румунії (0:2) та матч відбору до Євро-2004 проти Північної Ірландії (0:0).

Читайте: Шахтар хотів знову злити наші дані сєпарам! Ультрас гірників зробили гучну заяву

Після переїзду на РСК Олімпійський, а пізніше на Донбас Арену, керівництво клубу доглядало за ареною. Однак з початком окупації Донбасу у 2014 році арена пустує.

За останні 5 років стадіон перетворився майже в руїни: на ньому ростуть кущі та дерева, а про футбол тут нічого майже не нагадує.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mykola Vas (@vasmykola) 26 Вер 2019 р. о 10:37 PDT



Раніше у мережі з’явилися фото стадіону Донбас Арена, окупованого бойовиками “ДНР”.