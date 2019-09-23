Ультрас донецького Шахтаря пояснили, чому не підтримували на стадіоні свою команду.

Ультрас Шахтаря дивилися виїзну гру своєї команди проти чернігівської Десни з закинутої будівлі протестуючи проти відвідування стадіону за паспортами.

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На офіційній сторінці у Twitter ультрас гірників заявили, що адміністрація клубу хоче передати їх паспортні дані терористичним угрупуванням “ДНР/ЛНР”.

— Ось так в цього разу ми підтримували Шахтар. Чому? Тому що адміністрація Шахтаря вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані сєпарам. Як злили навесні 2014 року, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у самому матчі Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Десну.

Фото: Ultras_Shakhtar