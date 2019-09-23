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Факти / Спорт

Шахтар хотів знову злити наші дані сєпарам! Ультрас гірників зробили гучну заяву

Ультрас донецького Шахтаря пояснили, чому не підтримували на стадіоні свою команду.

Ультрас Шахтера

Ультрас Шахтаря дивилися виїзну гру своєї команди проти чернігівської Десни з закинутої будівлі протестуючи проти відвідування стадіону за паспортами.

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На офіційній сторінці у Twitter ультрас гірників заявили, що адміністрація клубу хоче передати їх паспортні дані терористичним угрупуванням “ДНР/ЛНР”.

— Ось так в цього разу ми підтримували Шахтар. Чому? Тому що адміністрація Шахтаря вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані сєпарам. Як злили навесні 2014 року, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у самому матчі Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Десну.

ФотоUltras_Shakhtar

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