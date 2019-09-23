Ультрас донецького Шахтаря пояснили, чому не підтримували на стадіоні свою команду.
Ультрас Шахтаря дивилися виїзну гру своєї команди проти чернігівської Десни з закинутої будівлі протестуючи проти відвідування стадіону за паспортами.
Читайте: Рак, дякуємо за оптику: ультрас Шахтаря шокував росіян зізнанням
На офіційній сторінці у Twitter ультрас гірників заявили, що адміністрація клубу хоче передати їх паспортні дані терористичним угрупуванням “ДНР/ЛНР”.
— Ось так в цього разу ми підтримували Шахтар. Чому? Тому що адміністрація Шахтаря вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані сєпарам. Як злили навесні 2014 року, – йдеться в заяві.
Нагадаємо, у самому матчі Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Десну.
Фото: Ultras_Shakhtar
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+