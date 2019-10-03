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Факти / Спорт

Фанати Аякса перетворили фонтан у Валенсії на пінну ванну

Вболівальники Аякса влаштували справжнє шоу перед матчем проти Валенсії у Лізі чемпіонів.

Фанаты Аякса

Валенсія приймала Аякс на своєму полі в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч на стадіоні Месталья завершився з рахунком 3:0 на користь нідерландської команди.

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Перед матчем вболівальники Аякса, які прибули до Валенсії, влаштували справжнє шоу в центрі Валенсії. Один з місцевих фонтанів на площі голандці перетворили на пінну ванну. Щоб досягти такого ефекту амстердамці додали в воду піну для ванни.

Після двох турів саме Аякс є лідером свого квартету H, маючи в активі 6 пунків. У наступному турі Аякс прийме на своєму полі лондонський Челсі.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо у Лізі Європи.

Фото/скріншотAFCMet

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