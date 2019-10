Валенсія приймала Аякс на своєму полі в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч на стадіоні Месталья завершився з рахунком 3:0 на користь нідерландської команди.

Перед матчем вболівальники Аякса, які прибули до Валенсії, влаштували справжнє шоу в центрі Валенсії. Один з місцевих фонтанів на площі голандці перетворили на пінну ванну. Щоб досягти такого ефекту амстердамці додали в воду піну для ванни.

What happens when you mix Ajax fans and Valencia’s biggest fountain? pic.twitter.com/hXTAF4MRjS

— Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) October 2, 2019