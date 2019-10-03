Барселона обіграла Інтер у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Барселона приймала Інтер в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Барселоні на Камп Ноу та завершилася вольовою перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 3-й хвилині відкрив аргентинський форвард Інтера Лаутаро Мартінес після асисту від Алексіса Санчеса. Таким чином, Мартінес став першим гравцем нерадзурри, який забив гол на арені блаугранас вперше з 1970 року.

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Однак втримати перевагу підопічним Антоніо Конте не вдалося. У другому таймі Луїс Суарес оформив дубль у матчі і приніс каталонцям перемогу.

Таким чином Барселона набрала 4 очки, в Інтера – один пункт.

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