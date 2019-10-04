У Люксембурзі перервали матч 2-го туру Ліги Європи між Дюделанджом та Карабахом.

У першому таймі матчу між Дюделанжом та Карабахом у Лізі Європи стався скандальний епізод.

Під час матчу невідомі вирішили влаштувати провокацію. На 30-й хвилині над полем стадіону Жозі Бартель з’явився дрон з прапором сепаратистів окупованого Нагірного Карабаха.

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На вимогу футболістів Карабаха арбітр зупинив зустріч. Футболісти намагалися збити дрон м’ячем, але безрезультатно. В результаті арбітр з міркувань безпеки відвів обидві команди у підтрибунне приміщення.

Qarabag’s #UEL match against Dudelange suspended after drone carrying flag of Nagorno-Karabakh flies over pitch https://t.co/waS8MobvZg pic.twitter.com/QOCcmkFqPP — The Independent (@Independent) October 3, 2019

Матч продовжився через 30 хвилин. Сама гра завершилася перемогою Карабаха з рахунком 4:1.

Міністр спорту Люксембурга Ден Керш вже вибачився від імені уряду країни за те, що трапилося на матчі між Дюделанжем та Карабахом. Хто влаштував провокацію, поки невідомо.

Нагадаємо, Лугано та Динамо не змогли виявити переможця у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

Фото: Qarabağ FK English