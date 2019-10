У першому таймі матчу між Дюделанжом та Карабахом у Лізі Європи стався скандальний епізод.

Під час матчу невідомі вирішили влаштувати провокацію. На 30-й хвилині над полем стадіону Жозі Бартель з’явився дрон з прапором сепаратистів окупованого Нагірного Карабаха.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

На вимогу футболістів Карабаха арбітр зупинив зустріч. Футболісти намагалися збити дрон м’ячем, але безрезультатно. В результаті арбітр з міркувань безпеки відвів обидві команди у підтрибунне приміщення.

Qarabag’s #UEL match against Dudelange suspended after drone carrying flag of Nagorno-Karabakh flies over pitch https://t.co/waS8MobvZg pic.twitter.com/QOCcmkFqPP

— The Independent (@Independent) October 3, 2019