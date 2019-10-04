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Факти / Спорт

Матч Дюделанж – Карабах перервали через сепаратиський прапор

У Люксембурзі перервали матч 2-го туру Ліги Європи між Дюделанджом та Карабахом.

ФК Карабах

У першому таймі матчу між Дюделанжом та Карабахом у Лізі Європи стався скандальний епізод.

Під час матчу невідомі вирішили влаштувати провокацію.  На 30-й хвилині над полем стадіону Жозі Бартель з’явився дрон з прапором сепаратистів окупованого Нагірного Карабаха.

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На вимогу футболістів Карабаха арбітр зупинив зустріч. Футболісти намагалися збити дрон м’ячем, але безрезультатно. В результаті арбітр з міркувань безпеки відвів обидві команди у підтрибунне приміщення.

Матч продовжився через 30 хвилин. Сама гра завершилася перемогою Карабаха з рахунком 4:1.

Міністр спорту Люксембурга Ден Керш вже вибачився від імені уряду країни за те, що трапилося на матчі між Дюделанжем та Карабахом. Хто влаштував провокацію, поки невідомо.

Нагадаємо, Лугано та Динамо не змогли виявити переможця у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

ФотоQarabağ FK English

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