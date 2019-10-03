Лугано та Динамо не змогли виявити переможця у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

Лугано – Динамо – 0:0

Лугано: Бауманн, Яо, Маріч, Дапрела, Лаванши, Ловріч (Кустодіо да Коста, 70), Саббатіні, Вечеї, Араторе (Дальмонте, 64), Герндт, Карліньйос.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Міколенко, Сидорчук, Циганков, Шепелєв (Гармаш, 84), Буяльський, Вербіч (Де Пена, 88), Жерсон (Бєсєдін, 70).

Лугано приймав київське Динамо в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Санкт-Галлені на полі стадіону Кібун Парк та завершилася з рахунком 0:0.

У першому таймі обидві команди мали хороші нагоди забити, але спроби Лугано парирував Бущан, а моментам Динамо просто не вистачало точності.

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У другому таймі ситуація не змінилася і у підсумку команди розійшлися нічиєю.

Після двох турів в активі підопічних Олексія Михайличенка 4 пункти. У паралельному матчі групи В Мальме зіграв внічию з Копенгагеном 1:1.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо.