Лугано та Динамо не змогли виявити переможця у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.
Лугано – Динамо – 0:0
Лугано: Бауманн, Яо, Маріч, Дапрела, Лаванши, Ловріч (Кустодіо да Коста, 70), Саббатіні, Вечеї, Араторе (Дальмонте, 64), Герндт, Карліньйос.
Динамо: Бущан, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Міколенко, Сидорчук, Циганков, Шепелєв (Гармаш, 84), Буяльський, Вербіч (Де Пена, 88), Жерсон (Бєсєдін, 70).
Лугано приймав київське Динамо в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Санкт-Галлені на полі стадіону Кібун Парк та завершилася з рахунком 0:0.
У першому таймі обидві команди мали хороші нагоди забити, але спроби Лугано парирував Бущан, а моментам Динамо просто не вистачало точності.
Дивіться: Олександрія та Гент не визначили переможця у Львові
У другому таймі ситуація не змінилася і у підсумку команди розійшлися нічиєю.
Після двох турів в активі підопічних Олексія Михайличенка 4 пункти. У паралельному матчі групи В Мальме зіграв внічию з Копенгагеном 1:1.
Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо.