ФІФА оголосила шорт-лист номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19.
Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, нападник туринського Ювентуса Криштіану Роналду та захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк увійшли до трійки претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.
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Також ФІФА оголосила номінантів на звання найкращої футболістки року. До трійки потрапили Меган Рапіно, Алекс Морган (обидві США) та Люсія Бронз (Англія).
#TheBest Women’s Player Finalists
@LucyBronze
@alexmorgan13
@mPinoe pic.twitter.com/rcYVO7LvZU
— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) September 2, 2019
В номінацію на найкращого тренера року увійшли наставник Ліверпуля Юрген Клопп, коуч Тоттенгема Маурісіо Почеттіно та тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
#TheBest Men’s Coach Finalists
Pep Guardiola
Jurgen Klopp
Mauricio Pochettino pic.twitter.com/KJ6N3iQb2q
— FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019
Церемонія вручення нагород пройде 23 вересня у Мілані.
Нагадаємо, Вірджил ван Дейк став найкращим гравцем року за версією УЄФА.
Фото: FIFA