ФІФА оголосила шорт-лист номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19.

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, нападник туринського Ювентуса Криштіану Роналду та захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк увійшли до трійки претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.

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Також ФІФА оголосила номінантів на звання найкращої футболістки року. До трійки потрапили Меган Рапіно, Алекс Морган (обидві США) та Люсія Бронз (Англія).

#TheBest Women’s Player Finalists @LucyBronze

@alexmorgan13

@mPinoe pic.twitter.com/rcYVO7LvZU — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) September 2, 2019

В номінацію на найкращого тренера року увійшли наставник Ліверпуля Юрген Клопп, коуч Тоттенгема Маурісіо Почеттіно та тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

#TheBest Men’s Coach Finalists Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Mauricio Pochettino pic.twitter.com/KJ6N3iQb2q — FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019

Церемонія вручення нагород пройде 23 вересня у Мілані.

Нагадаємо, Вірджил ван Дейк став найкращим гравцем року за версією УЄФА.

Фото: FIFA