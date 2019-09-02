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Ван Дейк, Мессі та Роналду – претенденти на премію The Best від ФІФА

ФІФА оголосила шорт-лист номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19.

Месси, Роналду и ван Дейк

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, нападник туринського Ювентуса Криштіану Роналду та захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк увійшли до трійки претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.

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Також ФІФА оголосила номінантів на звання найкращої футболістки року. До трійки потрапили Меган Рапіно, Алекс Морган (обидві США) та Люсія Бронз (Англія).

В номінацію на найкращого тренера року увійшли наставник Ліверпуля Юрген Клопп, коуч Тоттенгема Маурісіо Почеттіно та тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

Церемонія вручення нагород пройде 23 вересня у Мілані.

Нагадаємо, Вірджил ван Дейк став найкращим гравцем року за версією УЄФА.

Фото: FIFA

Джерело: FIFA

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