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Факти / Спорт

Рафаель Надаль одружився після 14 років стосунків – з’явилися перші фото

Іспанський тенісист Рафаель Надаль одружився з Марією Перелло після 14 років стосунків.

Рафаэль Надаль женился на Марии Перелло

Рафаель Надаль та Марія Перелло відсвяткували весілля на Майорці. На весілля запросили понад 300 гостей. Серед запрошених були тенісисти Давід Феррер, Фелісіано Лопес та інші, а також колишній король Іспанії Хуан Карлос з дружиною.

Відомо, що наречена йшла до вівтаря у платті з довгим рукавом іспанського бренду одягу Rosa Clara у стилі арт-деко з французького мережива, а образ доповнила вуаль з білосніжного шовку.

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Церемонія та святкування зіркового тенісиста пройшли “за закритими дверима”. Перед церемонією гостей попросили здати свої смартфони. Через кілька днів після урочистостей з весілля Рафаеля та Марії з’явилося лише кілька фото.

 

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Допис, поширений Rosa Clara (@rosa_clara)

Раніше повідомлялося, що Надаль та Федерер можуть провести виставковий матч на Сантьяго Бернабеу.

Фото: Getty Images

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